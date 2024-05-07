Праздник мужества, стойкости и верности долгу — День защитника Отечества в Шымкенте!

День защитника Отечества в третьем по величине городе страны отпраздновали в необычном формате.

Территория механизированной бригады регионального командования «Юг» в Шымкенте на один день превратилась в место объединения всех, кто когда-либо служил, сейчас служит или будет служить в качестве защитника Отечества.

7 мая в войсковой части 35748 прошел день открытых дверей, посвященный профессиональному празднику всех военнослужащих.

На мероприятие пришли военнослужащие воинских частей и учреждений шымкентского гарнизона со своими семьями, ветераны Вооруженных сил и локальных войн, школьники и студенты.

День открытых дверей охватил всю территорию части.

В парке боевых машин прошла выставка вооружения и военной техники воинских частей Шымкента.

На строевом плацу выстроились военнослужащие в парадной, полевой и боевой экипировке, а напротив них — бойцы в различных амунициях, которые используются для выполнения специальных задач в зависимости от времени года и особенностей местности.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков специально прибыл на торжественное мероприятие, где на строевом плацу принял доклад начальника гарнизона полковника Амиркожи Айткожина о готовности проведения торжественного мероприятия.

После доклада командующего глава региона выступил с поздравительной речью перед собравшимися гостями, в которой отметил, что наши воины вносят значительный вклад в укрепление государственности, и пожелал всем мирного неба над головой, счастья и семейного благополучия.

«Сердечно поздравляю всех с Днем защитника Отечества! Отвага и честь наших Вооруженных сил являются залогом нашей независимости и спокойствия. Они достойно выполняют свою основную задачу — сохранение независимости и обеспечение безопасности страны. Желаю всем мирного неба, всего самого лучшего и спокойствия. Еще раз поздравляю всех с праздником!» — заключил аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков.

На мероприятии, организованном совместно с местными властями, группе военнослужащих были вручены почетные грамоты за безупречную службу, высокие достижения, личную дисциплину и в честь Дня защитника Отечества.