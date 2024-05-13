Состоялось аппаратное совещание под руководством Габита Сыздыкбекова

Сегодня, 13 мая 2024 года, под председательством акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова состоялось аппаратное совещание, на котором были обсуждены несколько ключевых вопросов.

1. Выполнение поручений по итогам встреч с жителями Енбекшинского района:

Из 124 вопросов, поднятых на встречах с жителями, 64 уже выполнены.

48 вопросов находятся в процессе решения.

12 вопросов включены в план работы на следующий год.

2. Подключение фонтанов:

Руководитель управления развития комфортной среды А. Онгар представил отчет о работе по подключению фонтанов на территории города.

В настоящее время на балансе управления находится 37 фонтанов на 25 объектах.

Подключение фонтанов осуществляется при поддержке спонсоров.

Аким города Габит Сыздыкбеков поручил восстановить поврежденные фонтаны и обеспечить их бесперебойную работу к 1 июня.

Завершить работы по освещению парков и создать комфортные условия для отдыхающих.

3. Обеспечение безопасности во время торжеств по случаю окончания учебного года:

Заместитель начальника департамента полиции полковник полиции Е. Абдраманов сообщил о мерах по обеспечению безопасности во время торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года 2023-2024, включая «последний звонок».

Габит Сыздыкбеков поручил руководителю управления образования совместно с полицией усилить общественный порядок в образовательных заведениях и других местах массового скопления молодежи.

На совещании также были рассмотрены другие актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности города.

Аким города Габит Сыздыкбеков подчеркнул важность системного подхода к решению всех вопросов и постоянного диалога с жителями.

В совещании приняли участие руководители городских управлений, акиматы районов.

Данная информация была предоставлена пресс-службой акимата города Шымкента.