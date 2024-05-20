Вложили 171 млн тенге в жилищный кооператив и остались ни с чем

Казахстанцы вложили 171 миллион тенге в жилищный кооператив «Пайызсыз баспана» и остались ни с чем.

Обвинительный приговор по громкому делу огласили в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. На скамье подсудимых оказались трое.

В материалах дела установлено, что двое из них в 2019 году создали кооператив, запустили рекламу в социальных сетях и обманули доверчивых людей. Третий фигурант дела, по версии обвинения, в финансовой пирамиде выполняла функции оператора. Потерпевшими в деле признали 135 человек. Вину участников громкого дела доказали. Их приговорили к тюремному сроку.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Согласно приговору суда, организатор и сопровождавшие его граждане, признаны виновными и приговорены к лишению свободы. Организатор на 6 лет и 8 месяцев, председателем был назначен его помощник, его приговорили к 5 годам и 6 месяцам. Оператора приговорили к 3 годам лишения свободы после того, как суд полностью признал его вину и вернул деньги 12 потерпевшим».

Осуждённых обязали в течение 2 месяцев возместить причиненный потерпевшим ущерб. Если задолженность не будет погашена в срок, то дело будет передано судебным исполнителям на принудительное взыскание. Вердикт представителей Фемиды еще не вступил в законную силу.