2,8 млрд тенге похитили бухгалтеры в Туркестанской области

Прокуроры Жетысайского района выявили факты хищения бухгалтерами районного отдела образования 2,8 млрд тенге.

В результате принятых прокуратурой мер в бюджет удалось вернуть 309 млн тенге.

«По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по ст.189 уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), расследование проводится спецпрокурорами прокуратуры Туркестанской области»,-сказано в официальном сообщении.

Проверки продолжаются и находятся на особом контроле, заверили в прокуратуре Туркестанской области.