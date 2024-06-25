Активисты микрорайона Восток в Шымкенте демонстрируют пример экологической ответственности

Сегодня жители многоэтажных домов в микрорайоне Восток города Шымкента приняли участие в уборке, организованной в рамках акции главы государства Касым-Жомарт Токаева «Таза Қазақстан».

Под девизом «Чистота — залог здоровья» жители провели ряд мероприятий по благоустройству своих дворов. В ходе акции были побелены деревья, пострижены заросшие кустарники, скошена трава, очищены ирригационные канавы и покрашены детские площадки и скамейки.

В уборке вместе с населением приняли участие ветераны района и активная молодежь, всего более 200 человек.

Мероприятие посетил председатель районного совета ветеранов Исамудин Наштаевич, который отметил, что инициатива президента «Таза Қазақстан» не ограничивается одним днем. Он подчеркнул, что каждый горожанин должен начинать культуру чистоты с самого себя.

Жители микрорайона выразили мнение о необходимости уделять особое внимание поддержанию чистоты своих дворов и воспитанию культуры чистоты среди молодежи.

Они уверены, что такие акции способствуют улучшению экологической обстановки и формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к окружающей среде.

Совместными усилиями удалось привести территорию в порядок, создавая уют и комфорт для всех жителей микрорайона. Участники мероприятия выразили благодарность организаторам и подчеркнули важность регулярного проведения подобных мероприятий.

Такие инициативы способствуют не только улучшению внешнего вида города, но и объединению людей, формированию чувства единства и ответственности за будущее своей страны.

Важно, чтобы каждый житель осознавал свою роль в поддержании чистоты и заботе о окружающей среде.

Организаторы акции выразили надежду, что участие в подобных мероприятиях станет доброй традицией для жителей микрорайона Восток. Они призвали всех горожан активно включаться в экологические инициативы и вносить свой вклад в создание чистого и уютного города.

Санитарные работы по озеленению и благоустройству ведутся во всех населенных пунктах района с первого дня весны.

Эта инициатива направлена на улучшение качества жизни горожан, создание комфортной и чистой среды для проживания.

Акция «Таза Қазақстан» получила широкий отклик среди населения, и ее участники уверены, что такие мероприятия не только улучшают экологическую обстановку, но и способствуют воспитанию у подрастающего поколения уважительного отношения к природе и заботы о своем городе.