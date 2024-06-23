Чем опасен ВПЧ?

В сентябре в Казахстане стартует кампания по вакцинации девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ). Что это за вирус, чем он опасен для женщин, об этом РАБАТ беседует с акушером-гинекологом П/К «Поликлиника «Чапаевка» Наво РАХМЕТОВОЙ.

– Наво Уткуровна, расскажите нашим читателям об этом вирусе.

– Вирус папилломы человека у женщин является распространенной инфекцией, поражающей слизистые оболочки и кожные покровы. Эта инфекция опасна тем, что длительное время может «жить» в организме, никак не проявляя себя. Признаки патологии становятся заметны исключительно при снижении иммунитета. Для женщин ВПЧ опасен тем, что может стать причиной развития рака влагалища и шейки матки.

– А каковы причины возникновения болезни? Как передается этот вирус?

– Вирус папилломы человека передается несколькими путями. Прежде всего – половым, то есть орально-генитальным, генитальным или анальным. Другой путь передачи – контактно-бытовой. Это когда вы вместе пользуетесь одними личными предметами, или, скажем, при прикосновениях и др. Возможна также передача вируса от матери ребенку во время родов.

– Что способствует заражению и проявлению признаков этого заболевания?

– Таких факторов несколько. Первое – ранняя половая жизнь и многочисленные половые партнеры. Понятно, что это крайне нежелательно. Второе – несоблюдение элементарных правил гигиены. Третье – вредные привычки: злоупотребление алкоголем и курение. Здесь, как говорится, без комментариев. Четвертое – несвоевременное обращение к гинекологу. Пятое – ослабленный иммунитет. Шестое – стрессы. Седьмое – употребление гормональных препаратов. Восьмое – травмы слизистых оболочек и кожи. Девятое – беременность. Десятый фактор – выкидыши и аборты. И, наконец, одиннадцатый – дисплазия шейки матки.

Зараженный человек зачастую страдает от внешних проявлений вируса. На коже при развитии патологии появляются неэстетичные наросты различных типов.

– А каковы признаки этого заболевания? Как женщина может понять, что у нее точно ВПЧ?

– При развитии ВПЧ у женщин образуются остроконечные кондиломы. Эти новообразования появляются преимущественно в зоне гениталий и являются одними из самых опасных. Кондиломы имеют бледно-розовый (телесный) цвет и форму сосочка. Со временем они могут перерождаться в злокачественные опухоли.

Еще один признак – плоские бородавки. Эти образования являются относительно безопасными и доброкачественными. Они образуются преимущественно на лице, кистях и голенях, отличаются небольшим размером и имеют округлую форму. Плоские бородавки не перерождаются в раковые опухоли.

Другим признаком являются бовеноидные папулы. Такие новообразования появляются в зоне промежности и на половых органах. Они имеют розовый или желтый цвет, вид бляшек и немного возвышаются над слизистыми и кожными покровами.

А также ВПЧ различных типов у женщин может проявляться в форме дисплазии шейки матки.

– Каков прогноз? Предположим, женщина своевременно обратилась к врачу. При раннем выявлении заболевания пациентка может вылечиться?

– Конечно! Вне сомнений.

– Тогда вопрос такого порядка: как диагностируется это заболевание?

– Для выявления ВПЧ различных типов у женщин применяют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для анализа производится забор мазка из влагалища. Метод является достаточно простым в реализации, но отличается высокой чувствительностью.

– Как не заболеть ВПЧ? Каковы меры профилактики?

– Несмотря на то, что лечение вируса папилломы человека у женщин не проводится, заражение и появление симптомов заболевания возможно предотвратить. Для этого необходимо проводить профилактику.

Основным способом эффективной профилактики на сегодня является вакцинация. Постановка прививки позволяет обеспечить защиту от заражения и сократить риски опасных для здоровья и жизни последствий развития вируса.

Министерство здравоохранения РК официально внесло прививку от ВПЧ в перечень обязательных. В связи с этим с сентября 2024 года планируется вакцинация 11-летних школьниц от ВПЧ, которая защитит их в будущем от рака шейки матки.

Очень важно каждой женщине регулярно проходить осмотры у гинеколога и необходимые скрининговые обследования. Они позволят своевременно обнаружить симптомы ВПЧ и принять необходимые меры по предотвращению развития раковых новообразований. Вакцинация против ВПЧ – это признанный метод профилактики папилломавирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний, в том числе рака шейки матки.

– Наво Уткуровна, а не опасна ли подобная прививка?

– Массовую вакцинацию поддерживают ВОЗ, ACOG, ESGO, SGO, ACS и многие другие организации. Это важнейшая составляющая глобальной стратегии ВОЗ по ускорению элиминации рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения.

ВОЗ рекомендует к 2030 году привить от ВПЧ не менее 90% девочек в возрасте до 15 лет. Это наряду со скринингом и ранним лечением должно сократить количество новых случаев рака шейки матки на 42% к 2045-му и предупредить 14 миллионов смертей к 2070 году.

Напомню, основным способом эффективной профилактики на сегодня является вакцинация. Постановка прививки позволит обеспечить защиту от заражения и сократить риски опасных для здоровья и жизни последствий развития вируса.

– Благодарю за интервью.

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