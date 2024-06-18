Габит Сыздыкбеков требует реальных результатов вместо красивых отчетов

Под председательством акима города Габита Сыздыкбекова прошло аппаратное совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития мегаполиса за первые пять месяцев текущего года, а также проводимая работа в различных отраслях.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ерлан Ескараев представил доклад о ключевых показателях, подчеркнув, что за этот период наблюдается положительная динамика.

По его словам, объем инвестиций увеличился на 17,4%, достигнув 203,6 млрд тенге.

Из этой суммы объем государственных инвестиций составил 29,5 млрд тенге, а частных инвестиций — 174,1 млрд тенге. Кроме того, объем строительных работ достиг 55,7 млрд тенге, увеличившись на 30,7%.

Заслушав доклад, аким города отметил, что важно не заниматься рисованием цифр, а добиваться реальных результатов.

«Необходимо провести анализ и выяснить причины, по которым мы отстаем, и направить усилия на улучшение этих показателей. Нам нужны реальные цифры», — подчеркнул Габит Сыздыкбеков.

Также глава города поручил руководителям соответствующих управлений принять меры в рамках закона в отношении незаконно предоставленных земель на территории мегаполиса.

Он подчеркнул необходимость проведения работ по озеленению и благоустройству дендропарка и Арбата, а также повышения безопасности аттракционов.

Всем руководителям районов и отраслей были даны конкретные поручения по качественному исполнению бюджета и разработке бюджетных заявок на 2025 год.

В дополнение к этому, Габит Сыздыкбеков обратил внимание на необходимость улучшения инфраструктуры города.

Он поручил провести аудит текущих проектов и предложить конкретные шаги для повышения их эффективности.

В частности, было указано на необходимость активного привлечения частных инвестиций в городские проекты, что позволит не только улучшить экономическую ситуацию, но и повысить качество жизни горожан.

Совещание завершилось поручением акима усилить контроль за реализацией текущих проектов и регулярно отчитываться о достигнутых результатах.

«Мы должны работать на благо нашего города и его жителей, показывая реальные достижения, а не цифры на бумаге», — резюмировал Габит Сыздыкбеков.