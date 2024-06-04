Комплексный подход к улучшению города: какие задачи ставит аким Шымкента

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата Шымкента

Под председательством акима города Габита Сыздыкбекова прошло аппаратное совещание, на котором были рассмотрены важные вопросы, включая изъятие земельных участков для государственных нужд, меры по профилактике суицидов среди несовершеннолетних и другие актуальные темы.

По словам главы департамента управления земельными ресурсами Мухаддаса Акылбека, с 112 физических и юридических лиц, незаконно владевших или нецелевым образом использовавших земельные участки, было взыскано 27 миллионов тенге штрафов.

Аким города инициировал проверки в парках, аллеях и на незаконно используемых земельных участках, чтобы вернуть их в государственную собственность.

В ходе совещания заместитель акима города Сарсен Куранбек доложил о мерах по профилактике суицидов среди несовершеннолетних.

Для укрепления связи между родителями, учениками и школой были созданы «Центр педагогической поддержки родителей» и «Школа мудрости».

В образовательных учреждениях реализуются проекты «Аталар мектебі», «Әжелер мектебі», «Жеңгелер мектебі», «Ағалар мектебі», а также «Ұлдар клубы» и «Қыздар клубы».

Особое внимание было уделено вопросам защиты прав и здоровья детей.

Аким города отметил, что обеспечение качественного образования, воспитание осознанного поколения и их безопасность являются приоритетными задачами.

В связи с этим он поручил ответственным лицам усилить профилактическую работу в данном направлении.

На совещании также обсуждались другие важные вопросы, связанные с развитием инфраструктуры города и улучшением качества жизни его жителей.

В завершение совещания Габит Сыздыкбеков выразил благодарность всем участникам за их вклад в развитие города и призвал к продолжению активной работы на благо общества.

Он подчеркнул, что только совместными усилиями можно достичь поставленных целей и обеспечить устойчивое развитие города.

Таким образом, на аппаратном совещании были рассмотрены и обсуждены ключевые вопросы, влияющие на качество жизни горожан.

Принятые решения и поручения направлены на улучшение инфраструктуры, повышение безопасности и благосостояния населения, а также на создание условий для устойчивого развития города Шымкента.

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