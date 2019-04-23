С 23 апреля по 6 мая во всех регионах и городах Казахстана пройдет акция «Медицина рядом».

В рамках масштабной акции в Шымкенте бригада врачей выезжает в районы, расположенные на окраине города. Узкие специалисты врачи будут проводить бесплатный прием граждан.

23 апреля с 10:00 до 12:00 врачи проведут прием в микрорайоне «Акжар». В частности,будут принимать специалисты невропатолог, кардиолог, окулист, эндокринолог, отоларинголог, маммолог/онколог, стоматолог. Прием пройдет без навправления и бесплатно.

24 апреля с 10: 00 до 12: 00 в микрорайоне» Жанаталап « пройдет прием группой врачей. В этот день медицинские услуги населению микрорайона окажут невропатолог, кардиолог, окулист, эндокринолог, отоларинголог, маммолог/онколог, стоматолог.

25 апреля с 10: 00 до 12: 00 в микрорайоне»Кайнарбулак» пройдет прием граждан. В состав бригады войдут невропатолог, кардиолог, окулист, эндокринолог, отоларинголог, маммолог/онколог, стоматолог.

26 апреля с 10: 00 до 12: 00 в микрорайоне» Тогыс « состоится прием граждан. В состав бригады вошли невропатолог, кардиолог, окулист, эндокринолог, отоларинголог, маммолог/онколог, стоматолог.

29 апреля с 10: 00 до 12: 00 в микрорайоне» Пахтакор» каждый желающий может бесплатно посетить врачей. В составе бригады специалистов вошли невропатолог, кардиолог, окулист, эндокринолог, отоларинголог, маммолог/онколог, стоматолог.

Прием граждан врачами будет бесплатным.