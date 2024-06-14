От главы горздрава до депутата: какую сферу будет курировать Бакытжан Позилов

Самый известный врач в Шымкенте Бакытжан Позилов, возглавлявший в своё время городское управление здравоохранения, стал депутатом маслихата. Он был избран в состав постоянной комиссии по социальному и культурному развитию третьего мегаполиса.

На заседании председатель территориальной избирательной комиссии Каирбек Кунанбаев вручил удостоверение и нагрудный знак народному избраннику. В интервью журналистам, в своем новом статусе, Бакытжан Жолдасбекович сообщил, что он будет трудиться во благо системного решения социальных проблем населения.

Бакытжан Позилов, депутат маслихата г. Шымкента: «Мое основное внимание будет уделяться социальной сфере. Есть проблемы в сфере здравоохранения и образования. Сейчас у меня много планов. Ответственность очень высока. В первую очередь, следует обратить внимание на социальное положение жителей. Есть важные вопросы и их надо решать системно».

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков отметил, что на очередном заседании маслихата были решены приоритетные задачи и поблагодарил депутатов.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Мы рассмотрели важные вопросы, способствующие дальнейшему развитию нашего города. Вы все знаете, что мы всегда открыты. У нас у всех одна цель — наше желание «служить народу». Должен быть результат».