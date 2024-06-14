Первые участники программы «Отау» получили ключи от своих квартир

Первые участники программы «Отау», которую запустили в этом году, получили ключи от своих квартир в Шымкенте. Счастливые семьи ждали этого момента несколько лет.

Сегодня у семьи Торебаевых праздник. Спустя два с половиной года они получили квартиру по программе «Отау». Семья с тремя детьми получила своё долгожданное жилье в новостройке.

«Сегодня очень важный момент для нашей семьи. Мы откладывали на банковский счет два с половиной года. Приняли участие в программе «Отау» и попали в список счастливчиков. И вот у нас есть ключи от собственной квартиры», — говорит Гаухар Калкаманова, жительница г. Шымкента .

«Нашей радости нет предела. Желаем, чтобы у каждого гражданина Казахстана была крыша над головой и они могли испытать такую радость. До этого мы жили с родителями. Теперь у нас есть своё жилье. Мы очень счастливы», — говорит Максат Торебаев, житель г. Шымкента.

Прием заявок на участие в программе «Отау» начался 1 апреля. Больше тысячи шымкентцев изъявили желание участвовать в ней. Из них 500 семей получили «добро» на получение квадратных метров. А в Отбасы банке говорят, договаривались со строительными компаниями, чтобы те поддерживали стабильные рыночные цены.

«Прием заявлений начался 1 апреля, с 15 июня началась платежеспособность и сегодня первый участник получил займ и квартиру. Всего порядка 500 человек прошли программу, 100 человек подтвердили платежеспособность. Мы на стадии начала программы зафиксировали цены, тем самым мы по поручению правительства не допустили цен на жилье благодаря госпрограммам», — говорит Даурен Саудабаев, директор филиала АО «Отбасы банк» в г. Шымкенте.

Только за первый месяц продаж в жилом комплексе «Кулагер» решили приобрести квартиры 27 человек. Новосёлы уже оформляют документы. Говорят, в новом ЖК есть все условия для комфортного проживания.

«Есть крытая автостоянка. Для детей — отличные игровые площадки. Всё соответствует европейским стандартам. Также есть зоны барбекю. Жилой комплекс отличается низкой ценой и высоким качеством», — говорит Мухит Отаршиев, вице-президент по развитию компании «Otau Group».

Программу «Отау» планируют реализовать и в следующем году. Для этого вкладчик должен иметь на своем счету минимум 1 млн тенге сроком в 18 месяцев. Также ожидается, что в ближайшее время у жителей Шымкента будет возможность принять участие в других жилищных государственных программах.