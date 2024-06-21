Шымкент модернизируется: строительство школ, спортобъектов и жилья в 2024-2025 годах

В городе Шымкенте в рамках национального проекта ведется строительство 18 школ на 28 000 мест. Из них завершение строительства 12 школ на 17 300 мест планируется в 2024 году, а строительство 6 школ на 10 300 мест — в 2025 году.

Также ведется строительство двух спортивных объектов (школы №12 и школы №15). В текущем году планируется завершение строительства одного спортивного объекта (школы №12, готовность – 70%). Строительство одного объекта (школы №15, готовность – 10%) будет продолжено в 2025 году.

Кроме того, для молодежи и социально уязвимых слоев населения города Шымкента из бюджета выделено 34,9 млрд тенге на покупку 1900 квартир (30,1 млрд тенге из местного бюджета и 4,8 млрд тенге из республиканского бюджета). Из них планируется приобрести на рынке 900 квартир для работающей молодежи и 1000 квартир для социально уязвимых слоев населения.

Также разрабатывается проектно-сметная документация для строительства 100 многоквартирных домов (Бозарык – 4, Акжайык – 9, Туран – 87).

Этот масштабный проект направлен на улучшение социальной и образовательной инфраструктуры города, а также на обеспечение жильем нуждающихся категорий граждан.

Ожидается, что завершение строительства школ и спортивных объектов значительно повысит качество образования и спортивной подготовки молодежи в Шымкенте, предоставив им современные условия для обучения и развития.

Что касается жилищного строительства, покупка 1900 квартир для молодых людей и социально уязвимых групп населения поможет значительно снизить уровень жилищной недостаточности и улучшить условия жизни многих семей.

Этот проект также способствует развитию строительной отрасли и созданию новых рабочих мест в регионе.

В 2025 году, после завершения всех запланированных проектов, город Шымкента станет обладателем современной инфраструктуры, соответствующей высоким стандартам качества и комфорта.

Успешная реализация этих планов требует слаженной работы всех задействованных организаций и внимательного контроля на всех этапах строительства и ввода объектов в эксплуатацию.