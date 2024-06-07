В Туркестанской области по нацпроекту «Комфортная школа» постоят 63 школы

В Туркестанской области в рамках национального проекта «Комфортная школа» будет построено 63 школы. Цель нацпроекта – ликвидировать аварийные школы, трехсменное обучение и дефицит ученических мест.

До 1 сентября будут сданы 15 школ, еще 14 введут в эксплуатацию до конца этого года. Областное управление образования обязуется обеспечить все школы педагогическими кадрами и материально-технической базой, учебниками и учебно-методическими комплексами.

«На сегодняшний день определены подрядчики всех школ, начались строительные работы. В 2024 году планируется сдать в эксплуатацию 29 школ. В Келесском районе — в административном центре, селе Абай, строятся две школы на 600 ученических мест. Подрядчикам даны соответствующие поручения по увеличению количества рабочих в ходе строительства. Глава области поручил активизировать работу по привлечению в школы опытных учителей и назначать квалифицированных директоров через конкурс, — говорит Нуралхан Кушеров, заместитель акима Туркестанской области.

Из 29 школ, которые будут введены в эксплуатацию в 2024 году, четыре обеспечены инженерной инфраструктурой. В 25 учебных заведениях были получены экспертные заключения, средства на их возведение выделят из областного бюджета. На сегодняшний день определены подрядчики всех школ, уже начато строительство. Подведение инфраструктуры планируется завершить до 15 июня. Работы по благоустройству и прокладке дорог — до начала августа.