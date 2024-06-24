«Всю жизнь собирал»: мошенники пытались украсть 15,5 млн у пенсионера

К сотрудникам “CyberPol” департамента полиции Шымкента обратился 73-летний местный житель.

Со слов горожанина, ему позвонили неизвестные, которые, представившись правоохранителями, сообщили о подозрительных операциях по его счету. Для проверки мужчину попросили установить на телефон определенное приложение и сообщить код из SMS.

Как пишет Polisia.kz, почувствовав неладное, пенсионер решил обратиться к стражам порядка. Полицейские сразу же проинформировали его о том, что это уловки мошенников для онлайн-кражи денежных средств. Тотчас же связались с банком и заблокировали все операции по счету. В результате оперативных действий удалось сохранить 15,5 млн тенге гражданина.

«Я очень благодарен киберполицейским. Работают четко, слаженно. Они спасли мои большие деньги. Всю жизнь собирал эти деньги, чтоб помочь детям своим. Вот так надо работать! Тут надежные ребята», – выразил благодарность мужчина.