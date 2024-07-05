Касым-Жомарт Токаев: ШОС — платформа для глобального сотрудничества

Во Дворце Независимости состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В начале заседания руководители делегаций подписали решение о приеме Республики Беларусь в состав организации и предоставлении ей статуса государства – члена ШОС.

Выступая перед участниками саммита, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что ШОС превратилась в эффективный механизм межгосударственных отношений, действующий на основе «шанхайского духа» дружбы, добрососедства, равноправия и взаимной поддержки.

– На пространстве ШОС проживает свыше трех миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Это наглядно свидетельствует об огромном потенциале и глобальной роли нашей организации. ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц. Именно на такой незыблемой демократической основе зиждется наше долгосрочное сотрудничество, которое, уверен, будет подкреплено новым содержанием, – сказал он.

Президент Токаев подчеркнул значимость ШОС как уникальной платформы, способной объединять голоса и интересы всех стран-участниц. Он отметил, что сотрудничество в рамках ШОС основывается на демократических принципах и нацелено на долговременное партнерство.

В ходе своего выступления глава государства также обратил внимание на роль ШОС в глобальной экономике. Он отметил, что на долю стран-участниц ШОС приходится треть мирового ВВП, что подчеркивает их экономическую значимость и потенциал для дальнейшего роста и развития.

Кроме того, Токаев отметил, что ШОС играет важную роль в укреплении международного сотрудничества и безопасности.

Он выразил уверенность, что дальнейшее развитие организации будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе и во всем мире.

Подводя итоги, президент Казахстана выразил благодарность всем странам-участницам за активное участие и поддержку инициатив, направленных на укрепление сотрудничества в рамках ШОС.

Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит активно работать над укреплением дружеских и партнерских отношений со всеми членами Организации, а также над реализацией новых совместных проектов и инициатив.

В завершение своего выступления глава государства выразил уверенность в том, что ШОС и впредь будет играть ключевую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности, а также в развитии международного экономического и культурного сотрудничества.