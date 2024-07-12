Саксаул на 24 миллиона посадили только на бумаге в Туркестане

Прокуроры Туркестанской области выявили факты незаконного расходования бюджетных средств.

Частная компания «Жасыл Аймак» получила 24 миллиона тенге на посадку 3000 саженцев саксаула, тогда как на данной территории растут лишь дикорастущие деревья. При проверке прокуроры не обнаружили ни одного саксаула.

Кроме того, выявлены факты неэффективного освоения свыше 1 миллиарда тенге. Эту крупную сумму подрядчики потратили на посадку лесных насаждений, использования удобрений, полива, установки трансформаторов на непригодных к посеву земельных участках. С крупным растратами сотрудники надзорного органа не согласились и передали материалы дела в региональную антикоррупционную службу.

«По данным фактам прокуратурой возбуждены 2 уголовные дела по статье 189 Уголовного Кодекса РК, с передачей материалов для проведения досудебных расследований в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области»,— рассказали в прокуратуре.