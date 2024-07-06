Шымкентские врачи предотвратили инсульт с помощью новейших методов

В Шымкенте, в рамках ОСМС, начали применять новые подходы в хирургии сосудов головного мозга. Передовая технология позволила предотвратить инсульт у 38-летнего мужчины. Сложную операцию провел врач-нейрохирург городской больницы №2 Еркин Медетов.

Пациента долгое время беспокоили головные боли и судороги. В ходе медицинского обследования у него была выявлена артериовенозная мальформация головного мозга. Для спасения пациента, находившегося в предынсультном состоянии, требовалось оперативное вмешательство.

При лечении этого заболевания может быть проведена открытая операция либо эмболизация артериовенозной мальформации. В этот раз врачи применили новый метод операции без разрезов, сделав эмболизацию сосудов, блокирующих кровообращение.

Операция стоимостью 6 млн 200 тыс. тенге была проведена бесплатно за счет обязательного социального медицинского страхования. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и в ближайшие дни будет выписан из больницы. В дальнейшем он должен регулярно следовать советам врачей и находиться под наблюдением.

Всего в этом году запланировано оказание около 1500 высокотехнологичных медицинских услуг.

В медицинских учреждениях проводятся дорогостоящие сложные операции при заболеваниях сосудов головного мозга, лечении болезней сердца, а также трансплантации почек, печени и других органов.

Шымкентская городская больница №2 активно внедряет новейшие медицинские технологии для улучшения качества жизни своих пациентов.

Врачи и медицинский персонал проходят регулярное обучение и повышение квалификации, чтобы всегда быть в курсе современных методов лечения и хирургических вмешательств.

Применение передовых технологий и новых методов лечения позволяет значительно улучшить результаты медицинской помощи, снижая риск осложнений и ускоряя восстановление пациентов.

Внедрение таких подходов является важным шагом в развитии системы здравоохранения города и региона в целом.