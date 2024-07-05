В Шымкенте закупят 200 новых автобусов

Общественный транспорт как основной вид передвижения требует постоянного контроля и обновления.

Этим летом горожане часто жалуются на невыносимую жару в общественном транспорте. Нарекания чаще всего вызывают автобусы марки Ankai, которые были закуплены в 2019 году. С виду они новые, но наполнение внутри оставляет желать лучшего. Как сообщил директор ТОО «Shymkent Bus», кондиционеры не работают в 75 автобусах марки Ankai. Есть проблема с их ремонтом. Все дело в том, что закупить запасные части не представляется возможным. В Китае уже перестали выпускать данные модели. Однако уже в сентябре В Шымкенте ожидается большое пополнение автопарка. В город прибудут 200 новеньких ютонгов.

«Те, автобусы, где не работают кондиционеры, по возможности отремонтируем. Но еще в сентябре планируем закупить 200 новых автобусов китайской марки Yutong. Они ездят по городу, с ними проблем нет. Около 100 шт. — 10-метровых и столько же 12-метровых. Примерная стоимость 1 транспорта — около 66 млн тенге. Надеемся что поездки станут комфортнее», — говорит Карим Бастенов, директор ТОO «Shymkent Bus».

Сделать поездки чуть более комфортными сможет и новая транспортная платформа Avtobus. Бело-синие валидаторы наряду с «Толемом» уже устанавливают во всех маршрутах города. Теперь жители могут пользоваться валидаторами обеих компаний. Это сделано для улучшения качества оказываемых услуг. Новые валидаторы позволяют произвести бесконтактную оплату: с помощью карты или Bluetooth. А еще можно скачать приложение и сидя на остановке, увидеть, какой автобус направляется, и даже оплатить поездку заранее.

О новых транспортных решениях можно посмотреть тут.