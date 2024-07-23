Взаимодействие с населением: аким Шымкента призывает усилить обратную связь

В Шымкенте аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в аппаратном совещании.
На встрече рассматривались вопросы подготовки к отопительному сезону, взаимодействия государственных органов в социальных сетях, средствах массовой информации и связи с общественностью, а также обсуждались результаты внутреннего государственного контроля качества предоставления государственных услуг.
На совещании глава управления энергетики и развития инфраструктуры Рзабек Мендикулов доложил о подготовительных работах к отопительному сезону.
По его словам, на сегодняшний день из 26 отдельных котельных 13 уже готовы к началу сезона.
Кроме того, завершена подготовка 17 насосных станций централизованной системы отопления, в то время как работы на оставшихся 7 объектах продолжаются.
В настоящее время мероприятия по подготовке к отопительному сезону ведутся в 2107 многоквартирных домах и 469 бюджетных учреждениях по всей городской территории.
Выслушав доклад, аким города поручил руководителям отраслевых и районных управлений завершить подготовительные работы к 1 сентября.
Он также подчеркнул важность своевременного выявления и решения актуальных проблем для обеспечения непрерывного и качественного теплоснабжения населения.
Далее исполняющая обязанности главы управления внутренней политики и дел молодежи Айгерим Джумакулова выступила с докладом по вопросам взаимодействия государственных органов с общественностью.
Аким города поручил районным акимам и руководителям управлений усилить обратную связь с гражданами, обеспечив качественное, оперативное и систематическое проведение разъяснительной работы.
Руководитель отдела мониторинга предоставления государственных услуг Артур Даткаев подвел итоги внутреннего государственного контроля качества предоставления государственных услуг местными исполнительными органами.
По его словам, аппараты акимов города и районов, а также управления, подведомственные акимату города, предоставляют 172 вида государственных услуг.
Аким города напомнил ответственным лицам о важности пресечения правонарушений и обеспечения добросовестного обслуживания населения, дав конкретные поручения.
В ходе совещания были рассмотрены текущие работы в районах и во всех сферах, а также обсуждены решения актуальных проблем.