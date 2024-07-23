Взаимодействие с населением: аким Шымкента призывает усилить обратную связь

В Шымкенте аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в аппаратном совещании.

На встрече рассматривались вопросы подготовки к отопительному сезону, взаимодействия государственных органов в социальных сетях, средствах массовой информации и связи с общественностью, а также обсуждались результаты внутреннего государственного контроля качества предоставления государственных услуг.

На совещании глава управления энергетики и развития инфраструктуры Рзабек Мендикулов доложил о подготовительных работах к отопительному сезону.

По его словам, на сегодняшний день из 26 отдельных котельных 13 уже готовы к началу сезона.

Кроме того, завершена подготовка 17 насосных станций централизованной системы отопления, в то время как работы на оставшихся 7 объектах продолжаются.

В настоящее время мероприятия по подготовке к отопительному сезону ведутся в 2107 многоквартирных домах и 469 бюджетных учреждениях по всей городской территории.

Выслушав доклад, аким города поручил руководителям отраслевых и районных управлений завершить подготовительные работы к 1 сентября.

Он также подчеркнул важность своевременного выявления и решения актуальных проблем для обеспечения непрерывного и качественного теплоснабжения населения.

Далее исполняющая обязанности главы управления внутренней политики и дел молодежи Айгерим Джумакулова выступила с докладом по вопросам взаимодействия государственных органов с общественностью.

Аким города поручил районным акимам и руководителям управлений усилить обратную связь с гражданами, обеспечив качественное, оперативное и систематическое проведение разъяснительной работы.

Руководитель отдела мониторинга предоставления государственных услуг Артур Даткаев подвел итоги внутреннего государственного контроля качества предоставления государственных услуг местными исполнительными органами.

По его словам, аппараты акимов города и районов, а также управления, подведомственные акимату города, предоставляют 172 вида государственных услуг.

Аким города напомнил ответственным лицам о важности пресечения правонарушений и обеспечения добросовестного обслуживания населения, дав конкретные поручения.

В ходе совещания были рассмотрены текущие работы в районах и во всех сферах, а также обсуждены решения актуальных проблем.