Депутаты проверили готовность школ к новому учебному году

До начала нового учебного года осталось две недели. Готовность школ к 1 сентября находится на контроле председателя маслихата и депутатов Шымкента.

В ходе проверки установлено, что некоторые из учреждений образования к приёму учеников пока не готовы.

Проверка школ к новому учебному году — обязательная ежегодная процедура. В составе комиссии — председатель городского маслихата и депутаты. Первый объект — и с порога выявлены недочёты. Их необходимо устранить до тех пор, как ученики сядут за парты.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата г. Шымкента: «Двери шатаются, из щелей дует сквозняк. Необходимо вызвать строителей и привести всё в порядок. И это не всё! Нет заключений на открытие школы от санврачей и пожарных. Как вы собираетесь здесь учить школьников? Самое главное — это безопасность детей в учебном заведении!»

Руководителя образовательного учреждения назначили недавно. Алтынай Айтбаева заверила, что устранять замечания примется незамедлительно.

Алтынай Айтбаева, директор школы №58: «Все приведу в порядок. Стараемся. Тревожные кнопки установлены. Работу по безопасности учеников в школе ведем с момента моего назначения на должность».

Народные избранники интересуются всем: ремонтом в классах, санитарно-гигиеническими нормами туалетов, столовых, спортивных залов.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата г. Шымкента: «Для того чтобы заменить лампочку, наверное, не нужны проверяющие из акимата. Вы же можете сами поменять! Ответственность должна быть. Сколько еще потребуется времени на то, чтобы устранить недочеты?! Неделя?! Десять дней?! Мы придем с повторной проверкой. В первую очередь займитесь освещением и вентиляцией».

Этой школе необходим капитальный ремонт, говорят депутаты, которые лично убедились в ветхости здания, построенном в прошлом веке.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата г. Шымкента: «Необходимо уже сейчас подготовить проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта. Посмотрим возможности бюджета. Изыщем средства, постараемся профинансировать. Дети не должны в 21 веке заниматься в такой школе!»

В школе №80 депутаты тестируют систему сигнализации. После нажатия кнопки, представители охранного агентства, ответственные за безопасность, приехали через 10 минут. Причину опоздания они связывают с пробками в городе и отсутствием специальной парковки на территории школы.

Газиз Ордабаев, сотрудник охранной компании: «Мы обращались в Департамент полиции, чтобы при срочном вызове для нас всегда горел «зелёный свет». Но они не дают согласия. Поэтому в городе мы вынуждены передвигаться со скоростью 60 километров в час».

Эта школа рассчитана на 3 тысячи учеников. Однако в этом году руководство учебного заведения вынуждено посадить за парты около четырёх тысяч детей.

Баян Абдишукирова, директор школы №80: «Планируем разместить 11 классов в 132-ой школе. Поговорила с руководителем Управления образования. Да, я знаю, не хватает учебных классов. Но мы не можем не принимать детей, не все родители в силах обучать детей в платных школах».

Справиться с нагрузкой на учебное заведение призвана пристройка к школе. До первого сентября строительство должно завершиться.

Асылбек Мейрманов, заместитель директора строительной компании: «Внутри здания мы закончим строительные работы до 25 августа. Но снаружи работы продолжим. Для безопасности детей мы огородим эти участки».

В управление образования Шымкента говорят, трехсменное обучение ликвидировали, однако нагрузка на учебные заведения остаётся высокой.