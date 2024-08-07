На 7 и 8 лет за хищение 99 млн тенге осудили главных бухгалтеров в Шымкенте

На 7 и 8 лет осудили главного бухгалтера КГУ «Туран» аппарата акима района Туран и главного бухгалтера КГУ «Жарык-Жол» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района, передает OTYRAR.

Они признаны виновными в хищении и растрате бюджетных средств, выделенных для функционирования автомобильных дорог.

Асанова и Бесбаева осуществляли незаконные перечисления средств аффилированным предприятиям на основании фиктивных бухгалтерских документов, а также систематически начисляли заработную плату фактически не работавшим лицам в период с февраля по декабрь 2023 года.

Общая сумма похищенных средств составила более 99 миллионов тенге.

Приговором суда Асановой и Бесбаевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 и 7 лет соответственно с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.