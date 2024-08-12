Развитие города в приоритете: важные шаги на пути к улучшению жизни шымкентцев

Сегодня в Шымкенте аким города Габита Сыздыкбекова принял участие в аппаратном совещании, на котором обсуждались ключевые вопросы городской инфраструктуры, образования и здравоохранения.

В повестке дня значились подготовка образовательных учреждений к началу 2024-2025 учебного года, обеспечение безопасности дорожного движения вблизи школ, а также вопросы, связанные с незаконным строительством и использованием земельных участков.

На совещании руководитель управления образования города Шымкента Нургуль Шамшиева представила отчет о текущем состоянии подготовки школ и детских садов к новому учебному году.

Была отмечена важность обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к отопительному сезону.

В этом контексте аким города дал ряд поручений ответственным лицам, подчеркнув необходимость уделить особое внимание утеплению зданий и обеспечению комфортных условий для учеников и персонала.

Он также отметил, что безопасность на дорогах вблизи школ должна быть приоритетом, а меры по её улучшению должны быть реализованы до начала учебного года.

Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурбол Жунисбеков сообщил о выявлении случаев незаконного захвата земельных участков под киоски и другие объекты.

В ходе проверок было обнаружено 577 незаконных киосков, из которых 228 уже демонтированы.

Работы по выявлению и демонтажу незаконных построек продолжаются, аким города дал поручение провести данную работу в рамках закона и обеспечить соблюдение всех нормативно-правовых актов.

В своей речи он подчеркнул, что развитие города должно идти в строгом соответствии с утвержденными планами и правилами.

Также на совещании выступил руководитель управления качества и контроля городской среды Мерлан Керимжанов, который доложил о текущем состоянии дел по незаконному строительству.

В частности, он сообщил, что управление направило 28 исков в суд по объектам, возведённым без соответствующих разрешений.

В отношении 13 из них уже вынесены судебные решения о принудительном сносе.

Эти меры направлены на обеспечение правопорядка в градостроительной деятельности и защиты интересов горожан.

Аким города дал конкретные указания по контролю за выполнением судебных решений и дальнейшему пресечению незаконных строительных работ в городе.

Завершая совещание, Габит Сыздыкбеков акцентировал внимание на важности комплексного подхода к развитию городской инфраструктуры.

Он отметил, что каждый проект и инициатива должны быть реализованы с учётом долгосрочных интересов города и его жителей.

Прозрачность, соблюдение закона и защита прав горожан — главные приоритеты в управлении городом.

Аким также подчеркнул необходимость тесного взаимодействия всех городских служб для эффективного решения актуальных проблем.

Таким образом, совещание стало важным шагом на пути к улучшению городской среды и качества жизни шымкентцев.

В ближайшие месяцы ожидается реализация намеченных планов, которые положительно скажутся на состоянии инфраструктуры города и благополучии его жителей.