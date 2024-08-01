Рекордный приток туристов в Шымкенте за первые шесть месяцев 2024 года

Согласно данным информационной системы eQonaq, за первые шесть месяцев 2024 года Шымкент посетили 20 950 иностранных туристов, что подчеркивает растущую привлекательность города на международной туристической арене.

Это число является важным показателем успеха города в привлечении иностранных гостей, что способствует развитию туристической индустрии и экономики региона.

Лидирующие позиции по числу туристов занимают страны-соседи — Узбекистан, Россия и Китай.

Так, из Узбекистана прибыло 9 235 человек, что составляет почти половину всех иностранных туристов, посетивших город.

Из России Шымкент посетили 3 286 человек, а из Китая – 2 360 человек.

Эти показатели подчеркивают значимость Шымкента как туристического направления для ближайших стран.

Вместе с ростом числа туристов наблюдается и улучшение инфраструктуры для их приема.

В 2023 году количество коек-мест для туристов в городе увеличилось до 6 058, что на 542 больше по сравнению с 2022 годом, когда их число составляло 5 516.

Это свидетельствует о стремлении города обеспечить комфортное пребывание для растущего потока туристов.

Председатель комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев отметил: «Рост числа туристов в регионе свидетельствует о значительных усилиях, направленных на улучшение туристической инфраструктуры и создание комфортных условий для гостей. Мы продолжаем работать над тем, чтобы Шымкент стал одним из ведущих туристических направлений не только в Казахстане, но и за его пределами. Эти достижения — результат скоординированных действий как государственного, так и частного сектора в области туризма».

Продолжающееся улучшение туристической инфраструктуры, увеличение количества мест для размещения и активное продвижение туристических возможностей Шымкента на международной арене играют ключевую роль в повышении его привлекательности.

В будущем это может способствовать еще большему росту числа туристов и укреплению имиджа города как одного из центров туризма в Казахстане.