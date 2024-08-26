Шымкент развивает инфраструктуру и создает новые рабочие места

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в аппаратном совещании, где были рассмотрены и обсуждены ряд важных вопросов, касающихся состояния экологии, результатов деятельности коммунального государственного учреждения «Шымкент Бас Жоспары», а также выполнения плана по созданию новых рабочих мест за первые семь месяцев текущего года.

Руководитель департамента экологии Ермахан Козыбаев выступил с докладом о текущей экологической ситуации в Шымкенте, уделив особое внимание выявленным в ходе проверок нарушениям.

Среди предложенных мер — утверждение санитарно-защитных зон, улучшение качества водных ресурсов в городских реках, а также совершенствование системы управления бытовыми отходами.

Эти предложения направлены на улучшение экологической ситуации в городе и повышение качества жизни его жителей.

Глава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурбол Жунисбеков представил отчет о проделанной работе в рамках деятельности «Шымкент Бас Жоспары».

Основные задачи, стоящие перед этим учреждением, включают улучшение градостроительных процессов, повышение эстетической и функциональной привлекательности архитектурного облика города, а также более рациональное использование городских территорий и земельных ресурсов.

Руководитель управления занятости и социальной защиты Жанат Утебаева подробно остановилась на реализации плана по созданию новых рабочих мест, что является важной частью стратегии экономического развития города.

В этом году в Шымкенте запланировано создание 26 482 рабочих мест, что осуществляется как через инициативы со стороны граждан, так и в рамках плана развития города на 2021–2025 годы.

Были даны конкретные поручения заинтересованным ведомствам и управлениям по обеспечению систематического и эффективного выполнения всех запланированных мероприятий.

Аким города также акцентировал внимание на ряде других ключевых вопросов.

В частности, он подчеркнул важность ускорения процесса предоставления образовательных грантов для молодежи, что позволит повысить уровень образования и создать условия для профессионального роста молодых специалистов.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость своевременного выполнения дорожных работ, особенно в преддверии зимнего сезона, а также на организацию эффективного сбора и утилизации бытовых отходов, что является неотъемлемой частью поддержания чистоты и порядка в городе.

Подводя итоги совещания, Габит Сыздыкбеков дал конкретные поручения ответственным лицам, направленные на улучшение качества жизни в городе и дальнейшее развитие инфраструктуры Шымкента.