В Казахстане всплеск заболеваемостью раком легких

В Казахстане всплеск случаев рака легких. 68 пациентов с подозрением выявили в рамках дней открытых дверей, которые прошли по всему Казахстану.

Диагностировать рак легких можно только при компьютерной томографии, которую зачастую назначают, когда уже появились симптомы.

Меньше полугода назад у 75-летнего Владимира Лигуса выявили рак легкого. Мужчина говорит, успокоиться и взять себя в руки помогли врачи. Они назначили немедленную операцию и химиотерапию. На очереди уже пятая.

«Сделали операцию, после этого положили сюда сейчас все положительно, все исправляется, сейчас стала уже рука работать, нога, правда, пока тормозится», — говорит Владимир Лигус, пациент.

Врачи говорят, болезнь могла проявиться после продолжительного курения. Эта пагубная привычка в 20 раз чаще, чем у некурящих, приводит к раку легких. Но есть и другие факторы — загрязненный воздух или вредные условия труда. Поэтому заболеть может и человек без вредных привычек. При этом рак легкого зачастую невозможно выявить при флюорографии и рентгенографии. Опухоль можно обнаружить только на компьютерной томографии, которую сейчас назначают только по показаниям.

«К сожалению, больше 70% случаев выявленных занимают пациенты с третьей и четвертой стадией, когда имеются уже отдаленные метастазы, и лечение таких пациентов занимает длительный период, практически все виды лечения включаются результаты лечения пациентов на последних стадиях неутешительные, а если выявляется на 1-2 стадиях, можно достичь хороших результатов», — говорит Самат Исмаилов, заместитель директора по лечебной части.

Сейчас на учете с диагнозом рак легких состоят около 7 тысяч казахстанцев. Он занимает второе место в мире по заболеваемости и первое по смертности. Каждый день в Казахстане от рака легких умирает 5-6 пациентов. В первых числах августа по всей стране прошли дни открытых дверей, КТ прошли около 3 тысяч пациентов, у 68 из них выявили подозрение на рак легких. Сейчас их дополнительно обследуют.

«Низкодозная компьютерная томография как единственный метод скрининга для выявления рака легкого, в нашей стране пока в рамках национального скрининга данной программы нет, но мы очень надеемся. Проект уже готовый, бюрократические моменты, и надеемся, что в скором времени она будет доступна для наших пациентов», говорит Рабига Кадырбаева, торакальный онколог КАЗНИИ Онкологии и радиологиии.

Рак легких молодеет, говорят врачи. При этом на начальных стадиях клинических проявлений у заболевания нет, симптомы появляются, когда опухоль дорастает до больших размеров: появляются кровохаркание, кашель, боли в грудной клетке. В таком случае следует незамедлительно обратиться к врачам.