В Шымкенте сносят незаконно построенные 4 этажа гостиницы

В Шымкенте сносят незаконно построенные верхние четыре этажа 7—этажного отеля.

Для этого на месте работает специальная техника. Государственные судебные исполнители отметили, решение суда по сносу спорных верхних этажей здания было вынесено в июле прошлого года. Поскольку собственник здания не выполнил решение суда по сносу, то государственные судебные исполнители филиала отдела по исполнению исполнительных документов департамента юстиции города Шымкента назначили снос на 14 августа.

Касымхан Сайфи, государственный судебный исполнитель:

«Сами видите, за моей спиной ведется работа по сносу верхних четырех этажей гостиницы. Сейчас работники проводят демонтаж окон, стеклопакетов, затем приступят к демонтажу балконов и полностью снесут четыре этажа».

Истец- Управление контроля и качества городской среды г. Шымкента. Нина Парасаданян, чей дом находится напротив гостиницы, уже потеряла всякую надежду на справедливое решение.

Нина Парасаданян, жительница Шымкента:

«С начала строительства гостиницы мы испытываем все неудобства. У нас в доме появились трещины, с потолка падает вся штукатурка, а те, кто живет в гостинице, плюются и бросают окурки. Я живу в этом доме с 1980 года. Дом, возведенный в 40-х годах прошлого века, перешел в наследство от деда. Если не это строительство отеля, он простоял бы еще 100 лет”.

Напоминаем, согласно п. 1 ст. 244 ГК самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, в порядке, установленном законодательством, а также созданное без получения на это необходимых разрешений.

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

3. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под размещение возведенной постройки.

