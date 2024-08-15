Шымкентцы должны 1, 9 млрд тенге: На что можно было бы потратить эти деньги

Жители Шымкента уже несколько лет находятся в большой долговой яме перед государством. Я не говорю о всех горожанах, а их, если верить статистике, 1 млн 236 тысяч 901 чел. Речь идет о злостных неплательщиках налогов, количество которых составляет 61 992 человека, что тоже согласитесь немало.

Их общий долг составил 1 млрд 900 млн тенге. Эта сумма увеличивается с каждым годом, накладывается пеня. Давайте рассмотрим, что можно было бы сделать в городе на такие средства, будь они в городской казне.

Сделать средний ремонт дорог протяженностью почти 23 км. По данным управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта, средняя цена 1 км среднего ремонта составляет 80 млн тенге. Итого на 1 млрд 900 млн тенге мы могли бы позволить себе отремонтировать чуть больше 23 км дорожного полотна. Провести капитальный ремонт общеобразовательных учреждений. В 2022 году например, на капремонт 5 школ в Шымкенте выделили 2,5 млрд тенге. Учитывая, что цены растут, можно предположить, что на 1,9 млрд можно отремонтировать 2 школы. Выкупить, как минимум 100 3-комнатных квартир для малообеспеченных семей. На данный момент в очереди на жилье в Шымкенте состоят более 50 тысяч человек. По данным городского управления жилья, средняя цена за 1 кв. м. (льготное жилье) составляет — 230 тысяч тенге. С учетом, что 3-комнатная квартира в среднем обойдется в 18,5 млн тенге, в зависимости от квадратуры, то на 1,9 млрд тенге можно выкупить условно 100 квартир. Также на эти суммы можно было бы построить несколько небольших скверов или частично обновить изношенные теплосети.

Однако, отдавать долг шымкентцы не спешат. Поэтому специалисты Департамента госдоходов регулярно проводят рейдовые мероприятия, ходят по домам должников или «ловят» их на улице. На помощь приходят камеры Сергек, которые фиксируют местоположение неплательщиков на территории города.

Больше всего долга кстати именно по транспортному налогу — 1 млрд 700 млн тенге. Об этом рассказал Жомарт Арынтаев, руководитель управления непроизводственных платежей Департамента госдоходов г. Шымкента.

«34 тысячи человек это у нас должники именно по транспортному налогу. Нередко не оплачивают налоги владельцы дорогих марок автомобилей. Сами понимаете, налог там выше. Итого у нас 416 млн долга висит на владельцах 588 автомобилей с объемом двигателя более 4 литра», — говорит Жомарт Арынтаев.

Остальная сумма — 234 млн тенге накопилась у жителей, а именно 27 тысяч горожан, кто не оплатил имущественный налог.

К слову, по словам специалистов Департамента госдоходов, взыскание сумм — самая сложная часть работы. Неплательщики зачастую просто не открывают свои двери, не выходят на связь, бывало даже такое, что травили на госслужащих собак, рассказывает Нуркен Алтынбеков, руководитель отдела непроизводственных платежей Каратауского района Департамента госдоходов.

«Были даже случаи такие, зимой ходили по домам, нас затравили собаками, гонялись за нами, были случаи, когда хотели побить даже нас. Люди не открывают двери, не выходят на контакт, видят что госслужащие и всё, закрываются и сидят. Но мы то спрашиваем у соседей, они говорят, что мол, да здесь живут люди», — говорит Нуркен Алтынбеков.

Впрочем, в рейдовые мероприятия по взысканию налогов вместе с сотрудниками Департамента госдоходов в этот раз выехала и съемочная команда проекта «Есть вопросы». Штрафстоянка переполненная дорогими авто и не только, как шымкентцев «ловят» прямо на дорогах, спонтанные визиты к должникам смотрите в этом выпуске.