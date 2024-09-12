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Автомобиль загорелся во время движения в Шымкенте: Volkswagen Bus, объятый пламенем, на полном ходу врезался в Daewoo Gentra. ЧП произошло 11 сентября около 23:00 часов по улице Толеметова. Об этом с места события сообщил корреспондент программы «Экстренный вызов».

Возгорание Volkswagen Bus произошло во время движения автомобиля, возле многоэтажного жилого комплекса.

Водитель не смог остановить машину и практически на ходу вышел из авто. Горящая машина столкнулась с оказавшимся рядом автомобилем марки Daewoo Gentra, который после столкновения моментально охватило пламя.

В результате инцидента никто не пострадал, но автомобиль Volkswagen сгорел полностью, у Daewoo Gentra выгорела задняя часть автомобиля.

В тушении крупного пожара в Шымкенте были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава.