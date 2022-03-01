Выгодные кредиты для студентов, образовательные депозиты и проблемы общежитий

Для казахстанцев оплата за учебу перестанет быть глобальной проблемой.

Теперь в случае нехватки средств, население может взять образовательный кредит либо открыть депозит. Об этом на брифинге заявил глава финансового центра — Алпамыс Сатыбалдин. Чиновник также рассказал про строительство новых общежитий за счет предпринимателей, передает OTYRAR.

Депозит законодательно защищён от арестов и других ограничений со стороны третьих лиц. Минимальный первоначальный взнос — около 9 тысяч тенге. Срок накопления от 3 до 20 лет. Деньги можно потратить на обучение в Казахстане или заграницей.

«Если взять семилетнего ребёнка и копить по 10 000 тенге, и накопить 1 млн тенге, за счет процентов будет 2,5 млн тенге итого 3,5 млн тенге общей доходности. Это мы по 10 000 тенге посчитали, можно любую сумму, когда хотите и сколько хотите пополнять. И если ребёнок поступает на грант он имеет право себе оставить эти 3,5 млн тенге. Если он поступает на платное, к примеру обучение стоит 2 млн тенге, переводят 2 млн тенге с счета банка на расчётный счёт вуза и оставшиеся средства можно будет снять, либо перевести на имя второго и третьего ребенка«,- рассказывает Алпамыс Сатыбалдин, директор департамента продвижения проектов АО «Финансовый центр».

Около 16 тысяч студентов ежегодно отчисляют из вузов по причине неоплаты. Чтобы снизить статистику специалисты советуют воспользоваться образовательными кредитами. Долг перед банком можно будет погасить после окончания учебы, когда молодой специалист трудоустроится.

«Есть и свои бонусы студент во время обучения может платить только процентную задолженность. После того как он закончит вуз и проходит шесть месяцев он начнет оплачивать только основной долг и ещё может продлить на пять с половиной лет. В итоге ежемесячно он будет оплачивать мизерную сумму. Оформляется все на студента исходя из его успеваемости. Если кредит оформляется на абитуриента, то мы смотрим на баллы ЕНТ, если это действующий студент мы смотрим на JPA. Если JPA 4 балла, то мы соответственно даем стопроцентную гарантию. Если два балла то 50 процентную гарантию и соответственно банк попросит созаемщика«,- говорит директор департамента продвижения проектов АО «Финансовый центр».

Остро стоит в Казахстане и вопрос с местами в общежитиях. Только в Шымкенте недорогим жильём нужно обеспечить порядка 3 тысяч студентов, а всего по стране — свыше 75 тысяч. Решение проблемы специалисты видят в партнёрстве бизнеса и государства. Концепция предполагает частичное или полное возмещение затрат застройщика со стороны государства. Госзаказ размещается сроком на 8 лет, выплаты производятся на ежемесячной основе.

«То есть за каждого ребёнка мы оплачиваем финансовые средства. Здесь два вида механизма подушевого финансирования. Первый вид это — возмещение капитальных затрат. Второй вид это операционное возмещение расходов. В случае строительства 96 МРП за каждое ученическое место, за реконструкцию здания 47 МРП»,- рассказывает Алпамыс Сатыбалдин.

Парламентарии заявляют, что меры по увеличению обеспеченности студентов жильём принимать нужно и как можно скорее. На строительство общежитий ежегодно планируется выделять около 100 млн тенге.