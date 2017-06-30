ЮКО первой в республике начала уборку урожая

Южно-Казахстанская область первой в республике начала уборку урожая. В урочище производственного кооператива «Айкожа» Казыгуртского района уже вышли комбайны, и первая собранная пшеница поступила на склады.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, став свидетелем уборки урожая, обязал руководителей районов обратить особое внимание на увеличение объемов посевной пшеницы и ячменя, а также их экспорта и улучшения семенного качества, передает пресс служба акима ЮКО.

«К сожалению, в нашей области исследование и дифференциация семенных сортов не на должном уровне. Поэтому, крестьяне по возможности используют местные сорта. В связи с этим, мы готовим специальную программу для регулирования качества посевных семян. Потому что при посеве очень важно качество семян», — сказал Жансеит Кансеитович.

В Южно-Казахстанской области в этом году посеяны 218 тыс. га пшеницы. Из них планируется сбор 401 тысяч тонны урожая зерна. Например, только в Казыгуртском районе были посеяны 38 тысяч га ячменя и пшеницы. Земледельцы надеются собрать 25,4 центнера урожая с гектара земли.

«На сегодняшний день у нашего кооператива имеется 12700 гектара земли. Из них 6700 гектара полезной земли, 100 гектара на сенокос, а остальные земли для переменного посева. В прошлом году из 1050 гектара пшеницы на склад мы собрали 2520 центнера урожая», — сказал заместитель председателя производственного кооператива «Айкожа» Саян Батырбаев.

На сегодняшний день здесь в уборке урожая работают около 30 человек. Средняя заработная плата составляет свыше 60 тысяч тенге. В уборке урожая задействована вся техника. В целом, в этом году хозяйства, занимающиеся выращиванием зерна, были снабжены 32 новыми техниками.