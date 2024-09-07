Шымкенту передаются здания для улучшения городской инфраструктуры

После создания Туркестанской области и предоставления Шымкенту статуса города республиканского значения, значительное количество объектов было передано в собственность Туркестанской области.

По поручению акима Шымкента Габита Сыздыкбекова были проведены переговоры с акимом Туркестанской области с целью повышения эффективности использования государственных активов и оптимизации расходов на аренду зданий из местного бюджета.

В результате переговоров достигнута договоренность о передаче ряда объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития города, в коммунальную собственность Шымкента.

Для этого была разработана двусторонняя дорожная карта, и в рамках первого этапа уже началась работа по передаче семи объектов в коммунальную собственность мегаполиса.

В число передаваемых объектов входят: здание управления образования на проспекте Республики, библиотека на площади Аль-Фараби, специализированная школа-интернат №12 имени Маржан Тасовой, которая обучает на трех языках и имеет 500 мест, а также решения по железнодорожной линии в районе Абая.

Кроме того, проводятся работы по передаче в собственность города административного здания на проспекте Тауке Хана, и здания областной филармонии имени Шамши Калдаякова на улице Казбек би.

В следующем году в баланс города будет передано здание КГУ «Общественное согласие», расположенное в центральном парке.

Обеспечение местных учреждений собственными зданиями позволит сократить расходы городского бюджета, а сэкономленные средства будут направлены на развитие города.

В дальнейшем областные учреждения, находящиеся в Шымкенте, будут постепенно переселяться в новые здания, строящиеся в Туркестанской области, а освободившиеся объекты перейдут в коммунальную собственность города.