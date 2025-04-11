Кому спишут кредиты?

Новые инструменты защиты от онлайн-мошенничества планируют ввести в Казахстане.

По действующим нормам, аннулировать мошеннический заем можно лишь через суд. В рамках нового законопроекта предлагаются основания для досудебного списания таких кредитов, а также вводится так называемый «период охлаждения» — 24 часа на обдумывание условий займа.

Дмитрий Акмаев, главный специалист департамента соцпроектов и финансовой грамотности АРРФР РК: «Те клиенты, которые впервые получают заем, должны будут в обязательном порядке посетить офис финансовой организации. Выдача кредитов определенным категориям граждан особенно социально уязвимым станет возможно только с получением их согласия через единую платформу государственных органов».

Станет больше оснований для списания кредитов через суд. Как в случае, если банк или микрокредитная организация нарушат требования биометрической идентификации клиента, в том числе в онлайн-формате.

Кроме того, банки смогут отказывать в операциях тем организациям и их контрагентам, которые включены в черный список антифрод-системы национального банка.

Юристы подчеркивают, сегодня в практике по умолчанию считается, что раз оформлен кредит — значит, человек сам его взял. И если это сделали мошенники, доказывать свою непричастность приходится потерпевшему. Эту несправедливую практику нужно менять, уверены эксперты.

Сергей Уткин, юрист: «Вы кредит получали — нет, значит это не вас обманули а банк обманули. Какой-то мошенник обманул банк и получил деньги как будто от имени этого человека. Банк, не удостоверившись, что выдает его тому человеку выдал его. Надо в законодательстве прописать эту презумпцию, что обязанность доказывания, что именно этот человек получит кредит, лежит на банке».

Киберэксперты отмечают: хотя говорить о массовом нарушении правил кредитования некорректно, в некоторых микрофинансовых организациях допускаются случаи ненадлежащей проверки клиентов. Это позволяет мошенникам оформлять кредиты на третьих лиц.

Евгений Питолин, управляющий директор DataStar, сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса Qaztech: «В ситуациях, когда мошенники уже могут завладеть нашим телефоном и доступом к eGov, эти ситуации случаются, так как включение функций стоп-кредит осуществляется через eGov, кейс, когда мошенник может отключить эту возможность и получить кредит очень высока. Поэтому здесь надо быть бдительным, никому не переслать коды в смс которые нам приходят в 1414».

Также специалисты рекомендуют регулярно проверять свою кредитную историю. За первые три месяца этого года правоохранители зарегистрировали больше 6 тысяч случаев интернет-мошенничества — это на 23% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.