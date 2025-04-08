В Туркестанской области начали раннюю борьбу с саранчой

Резкое потепление и преждевременное пробуждение вредителей вынудили аграриев действовать без промедления.

Весна в этом году пришла рано, вместе с ней — и саранча. Насекомые начали активно размножаться, не дожидаясь обычных сроков. В регионе экстренно приступили к обработке пастбищ и полей.

Первый удар по вредителям нанесли в Келесе и Арыси. Под особым контролем — Сарагаш, Шардара, Ордабасы и Казыгурт. Именно там чаще всего возникают очаги нашествия. Создан оперативный штаб, развернута техника.

Нурбол Турашбеков, замакима Туркестанской области: «Мы определили объемы, силы и технику. В прошлом году обработали более 400 тысяч гектаров и в этом году держим тот же уровень».

Работы идут в 65 районах. В зоне риска — посевные и пастбищные земли. Задействованы более двух тысяч специалистов. На линии — 5 единиц техники в каждой группе и свыше 300 распыляющих устройств.

Прошлым летом саранча нанесла ощутимый удар: тысячи гектаров пострадали, фермеры — в убытке. Из бюджета тогда было выделено 4,2 миллиарда тенге и дополнительно запрошено ещё 3,9. В этом году власти уверены: будут на шаг впереди.