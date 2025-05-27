До 28 мая в Шымкенте работает «Островок здоровья»

В Шымкенте с 26 по 28 мая проходит акция «Островок здоровья». Врачи поликлиник консультируют горожан прямо в торговых центрах, предоставляя бесплатную диагностику и рекомендации.

Врачи уже приняли посетителей в ТЦ «Север», впереди — выезды в Центральный парк, на площадь «Арбат» и рынок «Алаш».

Также специалисты Фонда объясняют преимущества системы ОСМС, которая обеспечивает равный и бесплатный доступ к широкому спектру медицинских услуг для всех застрахованных.

Мероприятие инициировано городским филиалом Фонда медстрахования, который подскажет, где будет располагаться очередной «Островок здоровья» по телефонам +7 (7252) 99‒76‒60 или 14‒06