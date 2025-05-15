Сила в единстве: в Шымкенте прошёл семейный квест «Бақыт мекені»

15 мая — Международный день семьи. В Шымкенте эту дату решили отметить ярко и нестандартно — квестом под открытым небом. Семь семей сражались за главный приз — полмиллиона тенге, проходя интеллектуальные, спортивные и творческие испытания.

Адреналин, драйв и много семейного тепла — в Шымкентском дендропарке прошёл квест «Бақыт мекені».Семь семейных команд соревновались на ловкость, находчивость и главное — сплочённость. Тут важно не просто быть быстрым, а уметь слушать, поддерживать и действовать как единое целое.

Айгерим Джумакулова, руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента: «Это мероприятие мы посвятили Дню семьи. Хотим показать, насколько важна семья как институт. Квест проходит в два этапа — спортивный и творческий. Участвуют семьи до 35 лет с детьми от 7 до 12 лет. Главное — равные условия и настоящая командная работа».

Испытания были разными — от интеллектуальных заданий до спортивной эстафеты и творческих челленджей. Эмоции зашкаливали! А в финале — оглашение победителей.

Главный приз — 500 тысяч тенге завоевала семья Рсымовых.

Наурыз Рсымов, победитель квеста «Бақыт мекені»: «Мы очень рады! Планируем за приз устроить себе мини-отпуск — сняться всей семьёй в Бургулеке. Было непросто, жара давала о себе знать, но настрой был боевой. Мы победили, потому что всегда держались вместе и не теряли позитив! Поздравляю всех с этим классным праздником — Днём семьи!»

«Бақыт мекені» ещё раз доказал: настоящая сила — в поддержке и единстве. А лучшие воспоминания рождаются тогда, когда семья проходит испытания вместе — с улыбкой, азартом и любовью. Как всё это выглядело за кадром и что не попало в сегодняшний видеосюжет, смотрите в специальной программе на телеканале OTYRAR.