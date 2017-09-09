Ответственная за настроение

Труд этих людей мало кто считает важным. К ним нередко относятся свысока, мол, обслуживающий персонал… А ведь нередко именно от их улыбки, от того, как они обслужат, зависит — какое впечатление у вас останется от посещения того или иного заведения. А то и в целом от Шымкента…

Жансае Кошкаровой 19 лет. Официанткой девушка работает уже два года. Говорит, что профессия эта ей нравится, хотя и в ней есть свои сложности. Кроме того, официант – профессия ответственная, — считает Жансая.

«Наш рабочий день начинается с того, что мы наводим порядок в зале, сервируем столы. А после готовимся к приему посетителей. От того, как мы встретим посетителя, зависит, какое мнение он оставит о нашем заведении. Приятно, что из нашего ресторана посетители всегда уходят довольными и обязательно возвращаются сюда снова», — рассказывает Жансая.

В Шымкенте Жансая учится и работает, а родители живут в Сарыагаше.

«Родители, конечно, за меня переживают. Но они знают, где я работаю, знают, что это хорошее место с отличной репутацией, поэтому они за меня спокойны.

Я учусь в институте. Конечно, совмещать учебу и работу непросто. Но я стараюсь везде успевать. Сама пока иду на красный диплом, потому что все оценки у меня только «отлично».

Клиенты бывают разные и задача именно официанта сделать так, чтобы человек ушел из ресторана в хорошем настроении, уверена Жансая: «Бывает, что человек недоволен чем-то, когда нет того или иного блюда, или напитка. Но мы всегда стараемся подобрать то, что ему точно понравится. Все замечания мы всегда принимаем во внимания – для нас важен каждый отзыв.

Могу сказать, что по нашей работе судят не только о нашем ресторане, но и о городе в целом. Ведь сейчас в Шымкент приезжает очень много гостей из других городов. Из-за рубежа. И наша работа также помогает оставить им приятное впечатление о городе. Я не жалею, что когда-то выбрала эту работу, потому что мне нравится общение с людьми, нравится дарить людям приятные моменты и хорошее настроение».