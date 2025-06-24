Президент объявил амнистию для 15 тысяч осужденных

В Казахстане готовится амнистия, приуроченная к 30-летию Конституции. По словам президента, она затронет более 15 тысяч осужденных.

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на расширенной коллегии правоохранительных органов, подчеркнув, реформы в уголовно-исполнительной системе должны быть не просто формальными, а действительно эффективными.

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан: «Три года назад, во время общенационального референдума, большинство граждан поддержало поправки в Конституцию. Благодаря этому в стране произошло масштабное политическое обновление. Существенные изменения затронули и сферу защиты прав человека: был создан Конституционный суд, расширены полномочия омбудсмена, а смертная казнь окончательно отменена. Всё это отражает гуманистический дух нашей Конституции, в центре которой — человек, его права, свободы и жизнь».