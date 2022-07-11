Акимат Туркестанской области прокомментировал протесты рабочих

Акимат Туркестанской области сообщил, что не имеет задолженности перед ТОО «Акжол», передает OTYRAR.

В настоящее время идут судебные разбирательства касательно реконструкции одной из улиц в г.Туркестан, выполненной ТОО «Акжол» по заказу городского акимата.

«Основная кредиторская задолженность, из — за которой ТОО «Акжол» не может выплатить заработную плату своим работникам связана с удорожанием строительных материалов, либо с частными компаниями, где вышеуказанное ТОО являлось подрядчиком, либо субподрядчиком», — сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

При этом, как указано в открытых источниках, ТОО «Акжол» в настоящее время реализует несколько проектов по строительству дорог в разных регионах Казахстана.

Напомним, сегодня сотни рабочих крупной строительной компании ТОО «Акжол» вышли на акцию протеста, требуя выплаты заработной платы. По словам рабочих, 752 человека не могут добиться заработанных денег с марта месяца.