Найдено тело пропавшего тракториста в Абайской области

Падчерица Сергея Архипова сообщила о том, что тело её отчима найдено. К сожалению, мужчина погиб.

Напомним, Архипов Сергей 9 июня отправился на своем тракторе в посёлок Каштак помогать в тушении лесного пожара. В последний раз на связь он вышел 10 июня, а затем без вести пропал.

Мужчину искали 3 суток. В поисках принимали участие родные Архипова Сергея. Вчера в степи в пяти км от села Дмитриевка нашли трактор Сергея в исправном состоянии.

Редакция сайта Otyrar приносит соболезнования семье Архипова Сергея Николаевича.