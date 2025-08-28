28-летнего мужчину в Шымкенте суд признал виновным в изнасиловании

В Шымкенте 28-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании девушки с нарушением слуха. Он получил 8 лет лишения свободы. Подсудимый признал свою вину. Потерпевшая сторона заявляет, что не будет подавать апелляцию.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил 28-летнего мужчину к 8 годам лишения свободы за изнасилование девушки с нарушением слуха. Суд обязал его выплатить потерпевшей 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда.

«Суд признал искреннее раскаяние подсудимого как обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность. Отягчающих обстоятельств, усиливающих наказание, установлено не было. Подсудимый признан виновным по пункту 2 части 2 статьи 120 Уголовного кодекса и приговорён к 8 годам лишения свободы. Также удовлетворен гражданский иск на сумму 3 миллиона тенге в качестве морального ущерба», — сообщили в пресс-службе суда Шымкента.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Потерпевшая просила назначить строгое наказание. Изначально сообщалось об участии трёх человек.

По данным фонда «Не молчи», подозреваемый угрожал девушке, пугал её и изнасиловал, воспользовавшись её уязвимостью.

По словам адвоката потерпевшей Гулайхан Турсумановой, в преступлении участвовали несколько человек, однако дела рассматриваются по отдельности. Сейчас дело одного из участников расследуется в отделе полиции Казыгуртского района Туркестанской области.

По второму фигуранту готовится заявление в полицию за сокрытие преступления. Что касается обвиняемого по делу об изнасиловании, потерпевшая сторона согласна с вынесенным приговором.

«С нашей стороны апелляционной жалобы не будет. Потерпевшая согласна с вынесенным приговором», — сказала адвокат потерпевшей Гулайхан Турсуманова.

Отмечу, что приговор ещё не вступил в законную силу.