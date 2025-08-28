Киберволонтёры помогают полиции блокировать сайты с наркопропагандой

В Шымкенте продолжается активная работа по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, связанных с распространением наркотических средств.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности регулярно проводят мониторинг цифрового пространства с целью обнаружения сайтов, страниц в социальных сетях, мессенджеров и других платформ, через которые осуществляется пропаганда, реклама либо сбыт запрещённых веществ.

В рамках этой деятельности за семь месяцев текущего года было выявлено 1 243 интернет-ресурса, содержащих противоправный контент, связанный с наркотиками. Работа проводится в тесном взаимодействии с кибер-волонтёрами — инициативными гражданами, добровольно участвующими в мониторинге интернет-пространства и передаче информации правоохранительным органам.

Выявленные ресурсы были занесены в специализированную информационную систему, обеспечивающую последующую блокировку. Перед тем как ограничить доступ, каждый из сайтов проходит тщательную проверку экспертами. Это позволяет убедиться, что содержание действительно нарушает нормы действующего законодательства, и блокировка ресурса является юридически обоснованной.

Такая практика направлена на создание безопасной онлайн-среды и предотвращение негативного влияния на подрастающее поколение и уязвимые группы населения. Полиция подчёркивает, что распространение наркотических веществ через интернет представляет серьёзную угрозу для общества, поскольку подобные каналы нередко используются для анонимной продажи, обхода законов и вовлечения молодёжи в противоправную деятельность.

Благодаря скоординированной работе правоохранительных органов и гражданского общества блокировка ресурсов становится действенным инструментом в борьбе с наркопреступностью. Пресечение доступа к таким платформам снижает риск их использования для незаконной деятельности и служит дополнительной мерой профилактики.

Полиция города Шымкента призывает граждан быть бдительными и при выявлении подозрительных интернет-страниц незамедлительно сообщать об этом в компетентные органы. Совместными усилиями можно противостоять угрозам, исходящим из цифрового пространства, и обеспечить безопасность общества.