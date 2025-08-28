От школ до больниц: где уже работает искусственный интеллект?

В школах страны планируют активно внедрять искусственный интеллект. По словам депутата Ирины Смирновой, это мощный инструмент, который умеет синтезировать и анализировать данные, помогать находить решения.

Но как отмечает парламентарий, важно помнить: искусственный интеллект не всегда дает точные ответы, поэтому обучающимся необходимо развивать критическое мышление и умение проверять полученную информацию.

«Подходов есть два при изучении в школьном образовании. Например, если это Китай, то это с первого класса, и буквально пронизано все уроки, и так далее возможностью пользоваться искусственным интеллектом и привыкнуть к нему. Да, что он постоянно с нами, и пользоваться как инструментом для упрощения, для улучшения и так далее. Американский подход — это обучение примерно с восьмого класса, а до восьмого класса как можно меньше использовать. Однако наши дети не спрашивают нас, используют вовсю», — говорит депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

Педагогам ИИ сможет облегчить работу при составлении учебных планов, проверке домашних заданий и тестов. Но эксперты говорят, есть риски того, что школьники и студенты начнут активно использовать ИИ для написания контрольных и курсовых работ. Поэтому преподаватели должны быть наготове. Технологии искусственного интеллекта внедряются и в систему здравоохранения.

Так, в Шымкенте они помогают врачам повысить точность и скорость диагностики заболеваний. С их помощью можно детально определить размер опухоли и быстрее принять верное решение.

Бакытжан Позилов, главный врач многопрофильной больницы №2: «Если раньше врач и пациент не могли сразу увидеть патологию, то теперь искусственный интеллект сразу определяет, идет ли речь об ишемии или кровоизлиянии. Можно определять границу, направление, объем кровотечения. Очень помогает нашим врачам».

Уже сегодня ИИ заменяет или дополняет ряд профессий: бухгалтеры, специалисты по документообороту, логисты, сотрудники техподдержки. Алгоритмы справляются с анализом больших объемов информации быстрее человека, поэтому профессии аналитиков, маркетологов и юристов тоже частично дополняются ИИ-системами. В то же время он становится помощником в творческих сферах. Но эксперты уверены, ИИ вряд ли полностью заменит человека.

Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «Какие-то глобальные вещи, стратегия бренда, сложный креатив, изучение рынка в формате глубинных интервью — только человек. Конечно же, есть такие области, в которых в принципе ИИ никогда не заменит человека. Самое главное, конечно, это эмпатия, это эмоциональный интеллект, это любовь к людям и умение их морально поддерживать, понимать, чувствовать».

Специалисты уверены: искусственный интеллект скорее всего изменит привычные профессии, создавая новые форматы сотрудничества человека и технологий.