Военные вертолеты в небе напугали шымкентцев

Летающие над городом вертолеты напугали жителей Шымкента.

К нам в редакцию обратились десятки горожан, с просьбой разузнать причину летающих «вертушек». Некоторые из шымкентцев связывают вспышку коронавируса с появлением вертолетов, мол с высоты птичьего полета могут распылять какие то вирусы.

«Мы жители Шымкента просим пояснить, почему летают над городом вертолеты, мы болеем даже если не выходим из дома«,- пишут жители.

В миниобороне нам пояснили, что это были учебно-тренировочные полеты Шымкенсткой авиационной базы, не более.

«Экипажи вертолетов Ми-35М и Ми-171Ш в пилотажных зонах отрабатывают элементы групповой слетанности в составе пар и звеньев. Пилоты выполняют элементы сложного пилотажа, такие как пикирование и горки на малых и предельно-малых высотах от 50 до 1000 метров. Совершенствуют взаимодействие при сборе в группы, перестроениях и роспуске из групп. Особое внимание уделяется работе экипажей в условиях ведения учебного воздушного боя», — пояснили в ведомстве.

При этом, военные уверяют, что элементы сложного пилотирования при совершении полетов не отрабатываются над населенными пунктами или в близлежащих районах. Данные правила продиктованы мерами безопасности. Регулярные полеты, проводимые три раза в неделю, как в ночное, так и в дневное время, направлены исключительно на поддержание боеготовности, повышение профессионального уровня и совершенствования летных навыков пилотов армейской авиации.