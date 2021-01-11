При мониторинге социальных сетей на странице одного из пользователей Facebook было обнаружено видео, где неизвестный мужчина якобы избивает своих близких, передает Otyrar.KZ.
По данному факту в ДП Туркестанской области никто с заявлением не обращался.
По указанному видеоматериалу, мониторинговой группой установлено, что инцидент произошел 14 октября 2020 года.
Мужчина оказался жителем Уральска, а пожилая женщина и невестка — жительницами Туркестана.
Ни у указанных лиц, ни у пожилой женщины никому никаких претензий нет и от каких-либо заявлений они отказались.