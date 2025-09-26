Туркестан становится центром цифрового образования

Университет разместился в современном 17-этажном здании площадью более 16 тысяч квадратных метров. Здесь открыты две основные программы — «Искусственный интеллект» и «Наука о данных».

Для студентов предусмотрены двойные дипломы и возможность проходить часть обучения за рубежом. Также есть электронная библиотека, лаборатории и общежитие на 600 мест.

Новый вуз станет площадкой для подготовки молодых IT-специалистов и развития цифровых технологий. Во время открытия гости осмотрели учебные аудитории, встретились со студентами. А вечером прошла концертная программа — казахстанские и корейские студенты устроили совместное шоу.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Глава государства говорил, что Казахстан должен стать цифровым государством. Этот университет — пример того, как это реализуется на практике. Здесь всё есть для того, чтобы учиться, исследовать и создавать что-то новое».

Всего университет может принять до 2 тысяч студентов. В этом году подано уже около 400 заявлений со всей страны. Учиться сюда приехали и 100 студентов из Кореи. Все они живут, учатся и развиваются вместе с местной молодёжью.

Открытие вуза — это ещё один шаг к тому, чтобы Туркестан стал технологическим и образовательным центром региона. А у казахстанской молодёжи — появился ещё один реальный шанс выйти на международный уровень.