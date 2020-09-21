Волонтерство, как образ жизни. Рассказать истории работы из жизни волонтеров стран СНГ решила шымкентская молодежь.

Волонтер — как много эмоций может вмещать в себя одно слово — добросердечность, сопереживание, надежду и поддержку а также недюжинную храбрость и желание помогать ближним и не опускать руки в самых сложных ситуациях. Они кормят голодных, одевают нуждающихся, помогают животным. И правильно говорят, что у волонтерства нет границ. Об этом и решили снять телепроект шымкентские ребята из молодежного ресурсного центра. «Волонтерство вокруг света» показывает и рассказывает, чем живут волонтеры из разных стран.

Уже поделились своим опытом работы волонтеры из Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана. Руководители волонтерских организаций рассказали о своих радостях и невзгодах, а также поделились смешными моменты работы.

Волонтерство Айгерим Арипбаева, жительница Узбекистана, называет делом души. Помогает ближним девушка уже 4 года, два из которых учится в университете на юриста. Свою специальность Айгерим использует для волонтерства — вместе с сокурсниками ездит по общеобразовательным школам Ташкента и разъясняет детям их права. В телепроекте Айгерим решила принять участие, чтобы познакомиться, пусть и онлайн, с близкими по духу людьми, волонтерами с опытом, которые подскажут, помогут, а может быть и вдохновят на новые проекты.

«Для меня это возможность познакомиться с новыми людьми, волонтерами, познакомиться друг с другом. Мы узнаем друг друга получше, проект сближает нас», — уверена Айгерим Арипбаева, волонтер из г.Ташкента (Узбекистан).

Инициатором проекта и его ведущей стала Сабина Назарова. Девушка и сама волонтерит уже не один год. Говорит, чтобы стать волонтером одного желания мало, нужно иметь стальные нервы и заручиться поддержкой единомышленников.

«Это развитие креативного мышления, поиск новых направлений, поиск единомышленников для создания новых проектов и путешествия, это же хорошо, иметь в другой стране единомышленника, который встретит тебя, покажет город, познакомит со своей работой. Один человек не справится, должна быть команда, вместе с единомышленниками и морально работать легче», — говорит Сабина Назарова волонтер.

Впереди еще много волонтерских историй, уверена девушка. В планах записать интервью с волонтерами из Армении, Азербайджана, Грузии и других стран СНГ.

Анастасия Новикова