В Шымкенте отметили Всемирный день борьбы с алкоголизмом

26 октября — Всемирный день борьбы с алкоголизмом.

В Шымкенте был организован круглый стол, посвященный Всемирному дню борьбы с алкоголизмом. В мероприятии приняли участие специалисты «Центра психического здоровья» Управления здравоохранения, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции, представители «Молодежного ресурсного центра» управления внутренней политики и по делам молодежи, неправительственные организации и средства массовой информации.

В ходе мероприятия старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента майор полиции Бауыржан Карбеков прочитал доклад о вреде алкоголизма, представляющий глобальную угрозу и подчеркнул важность его профилактики. Страж порядка рассказал, что алкоголизм вызывает и другие сложные заболевания и может перейти к наркомании.

Участники круглого стола обсудили социальные, экономические, психолого-педагогические, медико-биологические проблемы алкоголизма и совместные мероприятия по его профилактике.