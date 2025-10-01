Туркестан: где наука встречается с историей

Национальная инженерная академия объединяет ведущих учёных и инженеров страны. Теперь их экспертиза направлена на развитие Туркестанской области.

По поручению Президента здесь создан Научный совет при акимате — площадка, где идеи будут превращаться в конкретные проекты. Один из первых шагов — переработка минеральных отходов, которые десятилетиями накапливались в регионе.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Благодаря системной работе Туркестанская область с начала года демонстрирует хорошие показатели, экономика региона стабильно растёт. Наша главная цель – улучшение благосостояния населения и рост доходов жителей. Для этого мы реализуем новые инвестиционные проекты, развиваем производство и создаём рабочие места. Уверен, что совместная работа позволит вывести подготовку профессиональных кадров на новый уровень».

Учёные уверены: Туркестанская область может стать примером для всей страны. Здесь есть ресурсы, аграрный потенциал и амбиции. Главное — связать всё это с наукой.

Алимжан Куртаев, вице-президент академии по южному региону, председатель Туркестанского филиала: «В своём Послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о развитии производства. Сейчас Национальная инженерная академия работает над утилизацией отходов. Это своего рода золотой мост между наукой и практикой. Уже ведётся извлечение свинца и цинка, в дальнейшем будут внедряться новые технологии для получения большего количества ценных материалов».

Делегация учёных и общественных деятелей представила свои предложения. Всё сводится к одному: сделать Туркестан площадкой, где прошлое и будущее встречаются, а наука работает на благо людей.