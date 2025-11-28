Новая дорожная развязка появится в Шымкенте

На пересечении проспекта Байдибек би и улицы Толеметова планируют построить дорожную развязку. Эту информацию, которая появилась в социальных сетях, подтвердили в акимате города.

В описании лота, размещённого на портале госзакупок, заказчиком выступает городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

«Чтобы уменьшить пробки в нашем городе, мы планируем на пересечении Байбибек би и Толеметова сделать небольшую развязку, по проекту был опубликован лот. Компания которая займется строительством пока не выбрана», — заявил Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента.

Название лота — «Строительные работы по возведению автомобильного моста». Предварительные заявки на участие в конкурсе принимались с 19 по 24 ноября.