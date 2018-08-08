Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о нововведениях, касающихся деятельности ломбардов, передает МИА «Казинформ».

«В отношении преступности хотел бы сказать, есть проблемы. Вы знаете, у нас проблемы с сотовыми телефонами. Почему? Потому что телефон могут на одном краю базара похитить, на следующем углу базара — продать, и наши операторы тут же ставят на его учёт. Это немыслимо, допустим, в Европе вообще невозможно. А у нас это возможно. Поэтому легко совершать кражи сотовых телефонов», — сказал журналистам Калмуханбет Касымов на брифинге по итогам заседания объединенной коллегии министерств внутренних дел Казахстана и России.

Министр напомнил, что до 1 января 2019 года все граждане должны зарегистрировать свои сотовые телефоны по ИИН. Вследствие этого решения, уже не будет необходимости похищать сотовые телефоны, и проблема отпадет, уверяет министр. Сейчас же кража телефонов составляет от 15 до 20% всех совершаемых краж в стране.

«Ломбарды у нас работали без всяких законных оснований. В 1997 году Нацбанк принял положение, и оно давно устарело. По сути дела, они стали местом сбыта краденого имущества. Совершил кражу и тут же может сдать имущество. Это невозможно в других странах. Мы изучили опыт России, Германии, Узбекистана и других стран. Поэтому мы внесли изменения в закон, он принят в мае. В соответствии с этим законом, Миннацэкономики разрабатывает положение о ломбардах, и мы их обяжем фотографировать, как в Германии, документы и того человека, который сдаёт это имущество в залог и сообщать нам о том, что они истребовали такое имущество. Мы их легализуем и приведём в соответствие. Тогда у преступников не будет оснований сдавать это имущество в эти места», — подчеркнул Калмуханбет Касымов.